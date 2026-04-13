Химическое предприятие Воскресенска выделило средства на соцпроекты

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ направил свыше 6 млн рублей на социальные и благотворительные инициативы в 2025 году. Средства получили проекты в сфере спорта, помощи детям, культуры и поддержки ветеранов в городском округе Воскресенск.

Предприятие продолжило финансирование программ, ориентированных на жителей округа. Помощь охватила людей с инвалидностью, семьи с детьми, пациентов больниц, а также бывших сотрудников завода.

В рамках программы «Уралхим — регионам» спортивный клуб инвалидов «Лидер» получил экипировку с фирменной символикой. В клубе тренируются 107 человек, среди них 30 детей. Воспитанники регулярно выступают на российских и международных соревнованиях, занимают призовые места. Руководитель клуба Алексей Кузнецов — двукратный призер Паралимпийских игр.

Поддержку оказали и Воскресенскому отделению Российского Красного Креста. Средства направили на гуманитарные проекты. Среди них программа «Молодые герои: обучение первой помощи», новогодняя акция «Сказка без границ» для детей в больницах и инициатива «Знания ценою в жизнь». Последняя вошла в число лучших благотворительных проектов Подмосковья.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали спектакль «Приключения елочных игрушек». Также сотрудники предприятия приняли участие в акции «Новогоднее чудо» и передали сладкие подарки воспитанникам Хорловской школы-интерната, где обучаются 167 детей.

В рамках программы «Уралхим — культурные традиции» профинансировали оснащение музыкального зала в центре «Воскресенский». Здесь проходят занятия для детей и подростков с особыми потребностями. Сейчас в зале занимаются более 40 человек.

Поддержка ветеранов остается одним из ключевых направлений. Более 2 000 бывших сотрудников получают регулярную материальную помощь, выплаты к праздникам и участвуют в культурной и спортивной жизни.

«Мы стараемся помогать тем, кому это действительно нужно. Для нас важно, чтобы поддержка была адресной и приносила реальную пользу людям», — отметил представитель филиала «ВМУ».