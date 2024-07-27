Химчане зажгли 500 свечей ко дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

В городском округе Химки состоялась акция, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Активисты, волонтёры и депутаты вместе с жителями зажгли 500 свечей у монумента «Сестра милосердия».

Акция прошла по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Химчане зажгли 500 свечей в память о детях, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины.

«27 июля — День памяти детей-жертв войны в Донбассе. В 2022 году эта дата была учреждена по указу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По всей нашей стране прошли тематические акции и мероприятия, посвященные памяти невинных жертв агрессии», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

В городском округе Химки сохраняют историческую память и проводят акции для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Например, в 2022 году на территории колледжа «Подмосковье» высадили «Аллею ангелов» — более 150 деревьев в память о погибших детях. Также в округе инициировали проект «Химки. Успех в единстве поколений». В его рамках с начала июля провели более 30 мероприятий.

«Благодаря мероприятиям проекта „Химки. Успех в единстве поколений“ у химчан есть возможность участвовать в патриотических акциях, лекциях, встречах с участниками СВО, не выезжая за пределы округа», — дополнил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

В Химках также сохраняют историческую память о героях Великой Отечественной войны. По инициативе жителей и при поддержке главы Дмитрия Волошина здесь открыли виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Там представлена военная литература, экспонаты городских музеев и рассказы ветеранов войны.

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