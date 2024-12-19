Хакатон по искусственному интеллекту начался в Богородском округе

Центр образования № 83 в Ногинске-9 собрал участников Хакатона по компьютерному зрению и искусственному интеллекту на кубок главы Богородского округа. Такое мероприятие впервые проводится в Московской области.

В соревнованиях участвуют ученики восьмых — десятых классов из Богородского округа, Электростали, Балашихи и Черноголовки. Ребятам предстоит в течение нескольких дней работать в команде, программировать и управлять беспилотными автомобилями.

Для школьников — это уникальная возможность не только показать свои навыки и умения, но и пройти интенсивное обучение под наставничеством организаторов Хакатона, которые представляют Академию высоких технологий.

Мероприятие проходит с 12 ноября по 20 декабря и состоят из нескольких этапов. Образовательный этап включает онлайн-лекции по компьютерному зрению и искусственному интеллекту, решение задач. Соревновательный этап 18–20 декабря — проведение очного финала, закрытие Хакатона и награждение победителей.

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