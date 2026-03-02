Молодежь Подмосковья пригласили на IT-соревнование

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о проведении хакатона в сфере информационных технологий. Участвовать в соревновании приглашаются студенты и молодые специалисты.

Участникам будут предложены реальные задачи от ведущих компаний в области искусственного интеллекта, разработки и бизнеса. Командам предстоит разработать эффективные алгоритмы, оптимизировать процессы и создать инновационные решения для анализа данных и бизнес-задач.

Для участия необходимо собрать команду от двух до пяти человек, включая аналитиков, разработчиков, ML-инженеров и дизайнеров.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 15 марта. Начало соревнований запланировано на 26 марта. Более подробную информацию можно найти на сайте.