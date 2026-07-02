Гжельский госуниверситет примет студентов в Раменском округе

Подать документы можно будет в колледж и в университет, подробную информацию получить на сайте учебного заведения. Необходимая справка есть и на стендах, чтобы будущий студент приехал и своими глазами увидел своё место обучения. Подать документы можно будет через «Госуслуги».

«Будущие студенты могут поступить с учетом единого государственного экзамена. При поступлении после колледжа единый госэкзамен не сдаётся, тогда учащиеся поступают уже со своими документами в продолжение образования. У нас есть внутренние экзамены и творческие конкурсы. Самое главное, что ребята могут убедиться в правильности выбранного пути, а потом продолжить его у нас. И мы ждём всех», – отметил ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.