ГУРБ Подмосковья рассказало о сервисе для поиска контактов участкового

Жителям Московской области необходимо знать, как связаться с участковым, поскольку эти сведения могут понадобиться в экстренной ситуации. Получить данные можно на официальном сайте Министерства внутренних дел России.

«С помощью сервиса можно узнать, где находятся ближайшие участковые пункты полиции, а также контакты, график работы и ФИО участкового уполномоченного полиции», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Обращаться к участковому следует в ситуациях, нарушающих покой жильцов и общественный порядок. Так, его помощь может потребоваться, если соседи распивают алкогольные напитки во дворе или подъезде, курят на общих балконах или нарушают тишину в ночное время.

Участковые способны решить широкий спектр проблем, связанных с поддержанием порядка на вверенной им территории.

Своевременное обращение жителей позволяет специалистам оперативно реагировать на нарушения и предотвращать конфликтные ситуации в многоквартирных домах.

Необходимо помнить, что участковый не всегда имеет возможность отреагировать на заявку моментально. Если человек стал свидетелем грабежа, покушения на жизнь или подготовки теракта, он должен срочно вызвать полицию по номерам 102 или 112.