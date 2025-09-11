ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными чатами

В интернете фиксируют новые мошеннические схемы, направленные на кражу доступа к личным кабинетам пользователей портала государственных услуг. Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило, что злоумышленники прикрываются легендой о якобы необходимой оцифровке данных для сохранения трудового стажа.

Аферисты создают поддельные чаты, которые маскируют под переписку с бывшими коллегами или работодателями. В таких группах состоят пользователи, утверждающие, что уже воспользовались услугами «специалистов» и успешно сохранили стаж, что формирует у жертвы чувство доверия.

Главная цель — вынудить человека ввести код из сообщения. Именно этот шаг открывает мошенникам полный доступ к аккаунту на госуслугах. После этого они получают персональные сведения и могут переводить пенсионные накопления на подконтрольные им счета.

Особенно уязвимой аудиторией остаются пожилые люди. Недостаточный опыт работы с цифровыми сервисами и доверчивость делают их легкой мишенью. Обман строится на страхе потерять стаж или пенсию, что заставляет действовать поспешно и не проверять информацию.

Чтобы не попасть в подобные ловушки, специалисты советуют соблюдать простые правила: не называть коды из сообщений или push-уведомлений, самостоятельно звонить в организации по официальным контактам, не указывать личные данные на сомнительных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.