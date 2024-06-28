ГУРБ Подмосковья предложило внести поправки в законопроект о высылке мигрантов

Главное управление региональной безопасности Московской области предложило внести поправки в законопроект о высылке мигрантов, если они не соблюдают принятые в российском обществе нормы. Документ уже в первом чтении приняла Госдума страны.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о поправках в сфере экологической безопасности России: если иностранный гражданин или лицо без гражданства совершит правонарушение в области охраны окружающей среды, ему будет запрещен въезд в Россию и оформление документов для проживания или работы.

ГУРБ Подмосковья разработало эту инициативу в ответ на растущую статистику совершения правонарушений в этой области.

С начала года в Подмосковье уже выявили более 1948 нарушений 146,9 миллионов рублей. К ответственности привлечен 81 иностранец.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».