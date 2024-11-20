ГУРБ Подмосковья напомнило об ограничениях на выезд из страны из-за долгов

Жителям Московской области, планирующим заграничные поездки, стоит заранее узнать о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении них. Это необходимо, поскольку судебные приставы могут ограничить право должников на выезд из страны.

Ограничение на выезд устанавливают в нескольких случаях. Так, например, если у гражданина имеется задолженность по алиментам, долги по обязательствам, административным штрафам, налогам или услугам ЖКХ в размере более 30 тысяч рублей.

Ограничение может быть наложено в случаях, когда исполнительный документ не имеет имущественного характера, например, это касается восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника или выселения должника.

Проверить наличие ограничений на выезд возможно через личный кабинет на портале госуслуг. Пользователи могут отслеживать процесс снятия запрета после погашения задолженности, для чего достаточно ввести в поисковой строке «Ограничение на выезд» и выполнить несколько простых шагов.

Судебные приставы Подмосковья настоятельно рекомендуют жителям региона заранее проверять информацию о своих долгах и принимать меры для их погашения, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Исполнение судебных решений остается наиболее эффективным способом решения вопроса с ограничением на выезд.