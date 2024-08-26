Гумпомощь жителям Курской и Белгородской областей соберут во Фрязине

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Программу Дня города Фрязино подкорректировали в связи с обстановкой в Курской и Белгородской областях. К примеру, в этот день жители подмосковного округа смогут поучаствовать не только в тематических мероприятиях, но и в сборе гумпомощи для жителей приграничных территорий.

Об изменении формата празднования Дня города сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Из программы исключили салюты и выступления приглашенных артистов.

В то же время 7 сентября в городе пройдут мастер-классы, народные игры и ярмарки. Также все желающие смогут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

Все мероприятия состоятся в лесопарке Фрязина.

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