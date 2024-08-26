Гумпомощь жителям Курской и Белгородской областей соберут во Фрязине

Программу Дня города Фрязино подкорректировали в связи с обстановкой в Курской и Белгородской областях. К примеру, в этот день жители подмосковного округа смогут поучаствовать не только в тематических мероприятиях, но и в сборе гумпомощи для жителей приграничных территорий.