Гумпомощь жителям Курской и Белгородской областей соберут во Фрязине

Программу Дня города Фрязино подкорректировали в связи с обстановкой в Курской и Белгородской областях. К примеру, в этот день жители подмосковного округа смогут поучаствовать не только в тематических мероприятиях, но и в сборе гумпомощи для жителей приграничных территорий.
Об изменении формата празднования Дня города сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Из программы исключили салюты и выступления приглашенных артистов.
В то же время 7 сентября в городе пройдут мастер-классы, народные игры и ярмарки. Также все желающие смогут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.