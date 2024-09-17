Жители Мытищ передали в зону СВО маскировочные сети

Встреча с бойцом СВО состоялась в местном отделении партии «Единая Россия». Военнослужащим передали необходимые для службы материалы, в том числе маскировочные сети.

Состоялась встреча исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Гончарука с военнослужащим специальной военной операции. Собрали и передали для наших бойцов гуманитарную помощь, которая включала в себя необходимые материалы, в том числе маскировочную сеть — важный элемент обмундирования. Юрий Гончарук выразил глубокую признательность военному за его службу, подчеркнув важность обеспечения участников специальной военной операции всем необходимым для успешного выполнения заданий и несения службы.

Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, дом 37

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