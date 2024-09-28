Гумпомощь в честь воссоединения России с 4 новыми регионами собрали в Мытищах

Активисты «Молодой гвардии» из городского округа Мытищи собрали гуманитарный груз для жителей приграничных районов. Благотворительное мероприятие посвятили 2-й годовщине присоединения четырех новых регионов к России.

Молодогвардейцы подготовили гуманитарную помощь в преддверии 2-й годовщины воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Добровольцы собрали продукты питания, средства гигиены, воду, теплую одежду и медикаменты.

Знаменательное событие состоялось 30 сентября 2022 года. Оно вошло в историю как день принятия в состав России четырех новых регионов на правах субъектов Российской Федерации.

Активисты «Молодой гвардии» поздравили мытищинцев и всех россиян с праздником и передали гуманитарный груз нуждающимся жителям.

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