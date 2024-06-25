Гумпомощь соберут для товарищей бойца СВО из Балашихи

На гражданке боец работал программистом, затем прошел срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. В зону специальной военной операции мужчина ушел в сентября 2022 года, сразу после объявления о частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным. После обучения в центре подготовки «Мигель» отправился в зону боевых действий. Уже полтора года он служит на Сватовском направлении. Дома его ждут супруга и шестилетняя дочь.

«Я просил Сергея Юрова оказать гуманитарную поддержку ребятам, которые находятся сейчас в тыловой зоне, занимаются ремонтом техники. После срочной службы у меня была военно-учетная специальность — командир автомобильного отделения. Я механик-водитель, с детства любил ковыряться во всякой технике, машинах. И за последние два года научился ремонтировать БМП, КамАЗы, в принципе почти всю тяжелую технику», — поделился участник специальной военной операции с позывным «Мигель».

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