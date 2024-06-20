«Освобождали Донбасс, Житомир, Львов». Губернатор Подмосковья — о бойцах Кантемировской дивизии

Андрей Воробьев: легендарная Кантемировская дивизия отметит 82-летие в июне

Кантемировская дивизия в Подмосковье отметит 82-летие в конце июня. Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, были участниками боевых задач в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу, подчеркнул глава региона Андрей Воробьев.

«Сегодня я встретился с героями в гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82-летие. Командир Дмитрий Васильевич Боглай — участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты — настоящие русские воины», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он вручил бойцам награды, поблагодарив их за добросовестную службу и высокие результаты.

За мужество и героизм каждый десятый кантемировец получил государственную награду.

Андрей Воробьев

При дивизии создали клуб семей участников СВО. Его основатель — Ольга Коростелева. Организация объединила матерей, жен и сестер, чьи мужчины находятся на передовой.

«Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача — позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки — это все наша ответственность», — сказал Андрей Воробьев.

Дивизия базируется в Наро-Фоминске. Семьи бойцов попросили, например, капитально отремонтировать в этом городском округе школу №9, запустить новую котельную и заменить кровли пяти домов военнослужащих дивизии. Эти и другие задачи уже находятся в процессе.

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