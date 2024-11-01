Гумпомощь из Лосино-Петровского доставили в Херсонскую область

Гумпомощь собрали активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и муниципальный депутат Лосино-Петровского Гузаль Данилова.

Груз уже доставили в Геническ. Все вещи выгрузили и передали в местный госпиталь.

«Мы обязаны проявлять солидарность и поддержку тем, кто в этом нуждается. Доставка гуманитарного груза в Геническ — это не просто акция помощи, это символ единства и заботы о каждом гражданине нашей страны. Мы вместе с вами, с любой помощью — это шаг к восстановлению надежды и уверенности в завтрашнем дне. Мы не оставим своих, и вместе мы сможем преодолеть любые трудности!» — сказала Гузаль Данилова.

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