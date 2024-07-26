Гумпомощь и средства радиоэлектронной борьбы передали в зону СВО из Мытищ

В отделении партии «Единая Россия» в Мытищах состоялась передача гуманитарной помощи военнослужащему специальной военной операции. Руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук лично вручил необходимое оборудование, включающее средства радиоэлектронной борьбы и анализаторы дронов.

Эти технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности наших бойцов, позволяя оперативно обнаруживать и нейтрализовать вражеские дроны, которые могут быть использованы для шпионажа или атак.

«Поддержка военнослужащих должна быть не только словами, но и конкретными действиями. Поэтому важно, чтобы им была предоставлена необходимая техническая поддержка и средства для эффективного выполнения задач», — отметил Юрий Гончарук.

Напомним, что все желающие могут оказать гуманитарную помощь, обратившись в местное отделение партии «Единая Россия», расположенное на улице Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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