Гумпомощь для детского дома в ЛНР отправили из Можайска | 360°

30 апреля 2024, 19:29
Гумпомощь для детского дома в ЛНР отправили из Можайска
Воспитанники детского дома в ЛНР получили накануне Пасхи более 300 куличей. Организовали благотворительную акцию активисты «Комитета семей воинов Отечества», к которым присоединились и студенты Можайского техникума.
Ребята испекли куличи, а подмосковные волонтеры и активисты МГЕР украсили их праздничной глазурью.
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Перед отправкой пасхальную выпечку освятил священник. Вместе с угощением дети получили игрушки, игры и канцтовары.
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