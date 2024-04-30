Гумпомощь для детского дома в ЛНР отправили из Можайска | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 19:29 Гумпомощь для детского дома в ЛНР отправили из Можайска Источник фото: Яна Шаливская

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Воспитанники детского дома в ЛНР получили накануне Пасхи более 300 куличей. Организовали благотворительную акцию активисты «Комитета семей воинов Отечества», к которым присоединились и студенты Можайского техникума.

Ребята испекли куличи, а подмосковные волонтеры и активисты МГЕР украсили их праздничной глазурью.

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Перед отправкой пасхальную выпечку освятил священник. Вместе с угощением дети получили игрушки, игры и канцтовары.

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