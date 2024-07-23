Гуманитарный груз жителям ДНР и бойцам СВО передали из Химок

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Галина Болотова передали гуманитарный груз волонтерам из Регионального ресурсного центра. Помощь отправилась жителям Донецкой народной республики и участникам специальной военной операции.

Гуманитарную помощь в Химках собирают регулярно.

«Нам поступили запросы на товары личной гигиены, детскую одежду и обувь — требуется помощь в сборе детей в школу. Стараемся оперативно собрать и отправить груз», — отметил Сергей Малиновский.

Свыше 300 тонн гуманитарного груза уже отправили в зону специальной военной операции.

«Я призываю всех неравнодушных химчан поддержать жителей новых регионов России и наших ребят, которые сегодня защищают нас с вами на передовой. На территории городского округа Химки работают девять пунктов приема гуманитарной помощи. Сюда можно принести вещи первой необходимости», — сказал Артур Каримов.

Принять участие в помощи по силам каждому. Адреса пунктов сбора можно уточнить в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру телефона: 8 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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