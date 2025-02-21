Гуманитарный груз для бойцов СВО отправили из Химок

Гуманитарную помощь отправили для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале имени Бурденко и больнице № 199. Посылка включала все самое необходимое: средства личной гигиены, продукты питания, книги, постельное белье, и открытки ко Дню защитника Отечества от учащихся Кутузовской школы.

Организовать сбор помогли депутаты местного созыва. Они также передали волонтерам Химок предметы, необходимые военнослужащим.

«Посылку сформировали исходя из реальных потребностей российских бойцов. Выражаю искреннюю признательность всем, кто принял участие в сборе необходимых вещей для наших защитников Отечества», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Отметим, что присоединиться к помощи может каждый. Пункт сбора и сортировки гуманитарного груза организован по следующим адресам: проспект Мельникова, дом № 12 и улица 9 Мая, дом № 18Б. График работы: понедельник–пятница — с 09:00 до 18:00.

«В Химках гуманитарной помощью занимаются все — школьники и студенты, активисты, рабочие и предприниматели, депутаты и общественники. Благодарю всех за неравнодушие», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.