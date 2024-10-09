Гуманитарную помощь школьникам Алчевска отправили из Мытищ

Гуманитарная партия школьникам учебно-воспитательного комплекса «Восхождение» в Луганской Народной Республике состояла из канцелярских принадлежностей, мебели, ковров для классов и особых подарков — плакатов, которые дети из Мытищ сделали сами, поучаствовав в акции «Ладошки мира».

Сейчас любая помощь имеет важное значение для полноценного обучения в Алчевской школе, где занимаются 250 детей, 130 из которых — с особенностями развития.

Первую партию в Алчевск отправили еще летом, чтобы обеспечить ребят всем необходимым к 1 сентября: мебелью для кабинетов, досками, материалами для штор и многим другим. Участие, как и в прошлый раз, в этой отправке принял благотворительный фонд «От сердца к сердцу», прихожане Храма Успения Пресвятой Богородицы, сообщество «Нежный бизнес» в городском округе Мытищи и другие неравнодушные жители.

Доставят на Донбасс партию гуманитарного груза партнеры из волонтерской команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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