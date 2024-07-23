Гуманитарную помощь почти на миллион рублей передали в зону СВО из Ногинска

Предприниматели из Богородского округа передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь почти на миллион рублей. Для бойцов инженерно-саперного батальона — спальные мешки, дождевики и системы автономного электрообеспечения.

В Богородском округе продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На отправку очередного ценного груза для наших бойцов ушло порядка 984 тысяч рублей.

Активное участие в сборе помощи принимают представители бизнеса. С первых дней СВО за счет своих средств и благотворительных взносов предприниматели сформировали гуманитарные грузы в одном из пунктов, организованном администрацией округа.

Уже были переданы строительные материалы, инструменты, в холодное время — печи-буржуйки, теплые вещи. В очередной партии гуманитарной помощи — сетка рабица, предметы личной гигиены, бутилированные вода, резиновые тапочки, носки и нижнее белье. Собранная гуманитарная помощь направлена для наших солдат на позиции в Донецкую народную республику и Херсонскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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