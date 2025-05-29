Гуманитарную помощь передали приюту для животных в Балашихе

Для бездомных животных, которые содержатся в приюте «Хвостодом», собрали корм, наполнители и все необходимое из хозяйственных принадлежностей. Эта партия помощи стала подарком от участников проекта «Единой России» «Защита животных — это не сложно».

За добрым делом стоят депутат окружного совета Александр Евсюткин и представители регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

«Забота о бездомных животных — это показатель человечности и сострадания общества. Мы рады поддержать приют „Хвостодом“ и его замечательных волонтеров. Каждая такая акция — это наш вклад в большое и важное дело», — отметил Александр Евсюткин.

Сегодня под крылом волонтеров «Хвостодома» находятся десятки кошек. Большинство из них раньше жили на улице. Об этом рассказала координатор приюта Дарья Шейнман.

Партийный проект «Защита животных — это не сложно» помогает сразу нескольким местным приютам. Зоозащитные учреждения каждый месяц получают для своих обитателей корма, средства гигиены, дезинфекцию и медикаменты.