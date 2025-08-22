Администрация городского округа Мытищи провела встречу с военнослужащими муниципалитета. Целью мероприятия сало личное общение и прямое решение насущных вопросов.

Гуманитарную помощь в местном отделении партии «Единая Россия» передали бойцам специальной военной операции. Каждую заявку, поступающую от защитников, отрабатывают в индивидуальном порядке.

Приобрели для бойца с позывным «Бэтмен» определители дронов, бронежилет, антитепловизионные одеяла. Коптер, аптечки, определители дронов, тактические наушники, бронежилет, маскировочные сети передали «Кратосу».

Боец с позывным «Кузя» забрал на передовую определители дронов, маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, рацию, спальные мешки, термобелье и необходимые инструменты.

Полотна триколора также в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации передали бойцам.