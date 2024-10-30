Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Солнечногорска

Гуманитарную помощь отправили из Солнечногорска в зону проведения специальной военной операции. Для бойцов собрали продукты, генератор, безнопилу, различную технику и другие необходимые товары, о которых просили военнослужащие.

Сбор гуманитарной помощи организовали по запросу участника специальной военной операции, который обратился на прием в местное отделение партии «Единая Россия».

Бойцов проводили с пожеланиями скорейшей победы глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе со своим заместителем Кириллом Типографщиком и руководителем фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Ольгой Гончар.

«Мы делаем это регулярно, а вместе с нами — сотни волонтеров по всему округу помогают солдатам, пока они защищают Родину. Они собирают провизию, упаковывают коробки, шьют или покупают одежду на передовую, плетут сети — все ради того, чтобы наши вернулись с победой», — отметил Константин Михальков.