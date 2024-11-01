Гуманитарную помощь от Богородского округа передали в военный госпиталь

Посылку из Богородского округа передали для бойцов СВО, которые проходят лечение в госпитале. Волонтеры и депутаты лично все привезли и вручили.

В коробках — самое необходимое: прикроватные столики для кормления; кресло-коляска; костыли и поручни, одежда и обувь, средства гигиены и так далее. Все это собрали по запросам и пожеланиям защитников.

Передача гумпомощи в госпиталь — это продолжение акции «СВОи», которую инициировал лично глава Богородского округа Игорь Сухин. Силами неравнодушных жителей, компаний, предприятий, учреждений округа удалось собрать более 18 миллионов рублей. На линии фронта в середине сентября помогли семи подразделениям.

«Было закуплено самое современное оборудование для защиты наших ребят. По их заявкам. Глава Богородского округа Игорь Сухин собрал группу и лично поехал. Он отвез все ребятам в зону СВО», — рассказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Второй этап доброй акции планируют организовать к Новому году.