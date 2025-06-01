Гуманитарную помощь ко Дню защиты детей передали из Котельников в зону СВО

В Котельниках прошла акция «Доброе дело», приуроченная ко Всемирному Дню защиты детей. Активисты передали в пункт сбора на Белой Даче подарки для ребят из освобожденных территорий.

В акции приняли участие школьники и воспитанники детских садов, депутаты, сотрудники администрации и неравнодушные жители. Они передали в пункты сбора гуманитарную помощь для военнослужащих и подарки для ребят.

Акция «Доброе дело» продлится до 1 июня. Пункты приема работают ежедневно в Доме культуры «Белая Дача» и ДК "Силикат" с 10:00 до 20:00. Дополнительную точку открыли 1 июня в Кузьминском лесопарке с 10:00 до 14:00.

Для детей принимают раскраски, книги, канцелярские принадлежности и игрушки, а для военнослужащих — углекислотные и порошковые огнетушители, детекторы БПЛА «Булат», радиостанции «Hytera», тампонады, окклюзионные пластыри, нескоропортящиеся продукты и средства личной гигиены, одноразовую посуду, футболки, нижнее белье и носки.