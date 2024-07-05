Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Жуковском

Волонтеры в Жуковском вновь собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. В белый микроавтобус загрузили все необходимое, на этой неделе он доставить груз на передовую.

В сборе гуманитарной помощи помогают все неравнодушные жители, администрация округа, волонтеры, предприниматели, общественные организации, депутаты и семьи военнослужащих.

«Практически два раза в месяц мы отвозим гумпомощь, которую собираем не только от наших жуковчан, жителей города и предпринимателей, а также от других городов Московской области. Осенью 2022 года наладили эту работу. У нас есть две машины специально оборудованные, два прицепа. Уже более 70 тонн мы отвезли на линию боевого соприкосновения нашим ребятам», — рассказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

В центре сбора гуманитарной помощи отвечают за сбор и отправку жены и матери военнослужащих. Они объединились в общественную организацию — Комитет семей воинов Отечества. Возглавляет его Наталья — ее сын ушел добровольцем в зону СВО и погиб в бою. Она смогла объединить всех неравнодушных, чтобы помогать ребятам на передовой.

Помещение для них безвозмездно предоставляет администрация округа. Автомобиль приобрела местная компания специально для поездок на передовую. Присылают и привозят посылки в пункт сбора в Жуковском с Алтая, из Смоленска, Владимира, Кирова и Подмосковья с догрузкой в Воронеже и Туле.