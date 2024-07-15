Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Солнечногорске
Гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции собрали в Солнечногорске. Грузовые машины со всем необходимым направили в Харьковском направлении.
Участие в сборе приняли представители администрации Солнечногорска, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители округа.
Военнослужащим отправили продукты питания, лекарства, стройматериалы, квадрокоптеры, дроноуловители и мотоцикл. Помощь в закупке мотоцикла оказал профсоюз Солнечногорской областной больницы.
«Благодарю всех неравнодушных за своевременное оказание помощи бойцам специальной военной операции! Сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют региональные меры поддержки — льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
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