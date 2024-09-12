Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправили жители Балашихи

Волонтеры в Балашихе уже около двух лет занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ежемесячно жители приносят необходимые вещи и продукты в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия», откуда груз направляется по назначению.

Любовь Кислова организовала волонтеров, обеспечив бесперебойные поставки всего необходимого.

«Каждый месяц мы формируем и передаем помощь нашим бойцам. Люди охотно откликаются, привозя продукты, медикаменты, одежду и другие нужные вещи. Наша задача — поддержать тех, кто защищает нас», — рассказала Кислова.

Инициатива получила широкую поддержку не только среди местных жителей, но и среди предпринимателей и общественных организаций, которые регулярно участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов. Благодаря совместным усилиям удается обеспечить бойцов всем необходимым, демонстрируя единство и солидарность в это непростое время.

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