Гуляния в честь Масленицы пройдут в Доме культуры в Химках

Встретить Масленицу — один из самых любимых и душевных народных праздников, готовятся в Химках. Уже на следующей неделе начнутся массовые гуляния, и одной из главных праздничных площадок станет Дом культуры «Контакт».

17 февраля в 17:00 гостей приглашают на концертную программу «Блины-оладушки!» в исполнении хора русской народной песни «Сударушки». Фольклорные мотивы, живое исполнение и неповторимая атмосфера народного веселья переплетутся в ней.

«Для нас важно, чтобы традиционные праздники оставались живыми и понятными, чтобы культура не превращалась в формальность, а продолжала звучать, радовать и объединять людей», — отметила директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Масленица — это не только блины и веселье, но и память о корнях, уважение к традициям и семейное единство. Подобные события становятся неотъемлемой частью культурной жизни города, создавая пространство для общения, творчества и передачи духовных ценностей из поколения в поколение.

Депутат Юлия Ишкова выделила, что поддержка таких инициатив играет важную роль в развитии местной культурной среды, делает творчество доступнее для жителей и помогает сохранять наследие. Именно через подобные проекты сегодня воплощаются цели программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», направленной на духовное, нравственное и культурное развитие народов России.