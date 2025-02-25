Губернский колледж в Серпухове наградили за вклад в инклюзивное образование

Коллективу Губернского колледжа вручили благодарственное письмо за значительный вклад в развитие инклюзивного профессионального образования в регионе. Это признание стало результатом многолетней работы учреждения по созданию доступной и комфортной образовательной среды для всех категорий студентов.

В прошлом году колледж показал высокие результаты в обеспечении доступности и качества образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив активно внедряет современные подходы и методики, направленные на адаптацию учебных программ и условий обучения, что позволяет каждому студенту реализовать свой потенциал.

Особо была отмечена работа учреждения по оказанию гуманитарной помощи подшефным организациям Донецкой и Луганской народных республик.