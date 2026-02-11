Губернаторскому проекту «Активное долголетие» в Красногорске исполнилось шесть лет

В подмосковном Красногорске отметили шестилетие с момента запуска губернаторского проекта «Активное долголетие». По случаю юбилея в ДК «Подмосковье» состоялся праздничный концерт, на котором благодарственными письмами наградили сотрудников клуба и его самых активных участников.

В торжестве приняли участие представители администрации городского округа, депутаты местного Совета и Московской областной думы, а также творческие коллективы Красногорска. «Позвольте передать от имени главы городского округа Красногорск слова поздравления с Днем рождения удивительной команде. Многотысячной команде людей — неравнодушных, талантливых, творческих, спортивных. Людей, преданных Родине. Людей, которые побеждают на уровне регионов и на уровне России», — поздравила виновников торжества начальник Управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова.

Сегодня в трех филиалах центра «Активное долголетие» в Красногорске проходят занятия по 16 различным направлениям. Участники клуба — около трех тысяч человек «серебряного возраста» — занимаются спортом, творчеством и рукоделием. «Я нашла себя, куда я могу пойти, чем я могу заниматься. Я хожу и на скандинавскую ходьбу, я хожу на занятия к психологу, сама занимаюсь дома. И вообще, жизнь — это есть движение», — поделилась участница клуба Лидия Бочкарева.

«Мы ходим в „Долголетие“ четыре года. Ходим с мужем. Рисование, прикладное искусство, потом мы занимались вышивкой лентами, сейчас ходим на нейрогимнастику. Ну и гимнастика суставная, так как она полезна нам», — добавила другая активистка проекта, Валентина Пищулина.

Совместно с администрацией города для участников проекта организуют экскурсии, а в планах на лето — запуск занятий по сапсерфингу. Проект также позволяет реализовать себя в общественной жизни: в ДК «Подмосковье» долголеты создают уникальные поделки и пишут письма поддержки военнослужащим — участникам специальной военной операции.