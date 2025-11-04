Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

Глава региона отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, подчеркнув, что сегодня этот праздник актуален как никогда.

«Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение», — сказал губернатор.

В честь праздника и по поручению президента Воробьев передал государственные награды и вручил региональные выдающимся жителям Подмосковья.

Главный научный сотрудник МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Виктор Егоров удостоен ордена Пирогова. Под его руководством создали уникальный Центр лечения полипозного риносинусита с инновационными методами терапии.