Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.
Глава региона отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, подчеркнув, что сегодня этот праздник актуален как никогда.
«Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение», — сказал губернатор.
В честь праздника и по поручению президента Воробьев передал государственные награды и вручил региональные выдающимся жителям Подмосковья.
Главный научный сотрудник МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Виктор Егоров удостоен ордена Пирогова. Под его руководством создали уникальный Центр лечения полипозного риносинусита с инновационными методами терапии.
Герою России и участнику СВО Юрию Мизерному присвоили звание «Почетный гражданин Московской области». Преподавателю математики Татьяне Кирьяновой — «Заслуженный работник образования Московской области».
Директор училища олимпийского резерва № 4 в Чехове Татьяна Подорожная стала заслуженным работником физической культуры.
Заслуженному спасателю России и замначальника «Мособлпожспаса» Сергею Щетинину, который является одним из авторов программы «Первая помощь», губернатор вручил почетную грамоту.
«Благодаря таким людям мы сильны, едины и уверены в будущем», — заключил Воробьев.