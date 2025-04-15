Губернатор Подмосковья сообщил о новых предложениях по развитию загородной инфраструктуры

Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета. На встрече обсудили развитие инфраструктуры для комфортной жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с предложениями по улучшению условий в СНТ.

Одна из ключевых инициатив — навести порядок с участками и домами в ИЖС и СНТ. В Подмосковье таких домов больше всего в стране — около 2,5 миллиона.

«Наша цель — ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках. Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, все больше людей выбирают загородную жизнь, и важно, чтобы в садовых товариществах и коттеджных поселках были хорошие условия и соблюдались права жителей.