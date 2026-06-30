Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Химок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Химок Инной Федотовой. Она возглавляет округ с января этого года.

Инна Федотова рассказала губернатору об уже проделанной работе и ближайших планах по развитию муниципалитета.

«Вы почти полгода возглавляете крупный важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Сегодня я хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания и где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?» — обратился к главе губернатор.

Среди приоритетов Инна Федотова назвала модернизацию теплоснабжения. В этом году на эти цели направят около 700 миллионов рублей. Программа уже началась: планируется техническое перевооружение двух котельных, реконструкция девяти тепловых пунктов и замена более 4 тысяч метров ветхих сетей. Работы затронут 111 многоквартирных домов, где живут свыше 18 тысяч человек. Завершить их планируют к 1 сентября.

Губернатор отметил, что «Газпром» инвестирует в модернизацию теплоснабжения Химок уже несколько лет, и количество жалоб от жителей снижается. Также он подчеркнул важность стабильного электроснабжения — над этим работают «Россети» и «Мособлэнерго».

Еще одна важная тема — дороги. В текущем году запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяженностью свыше 16 километров. Подрядчик зашел сразу на шесть объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей.

В рамках капремонта многоквартирных домов обновят 57 зданий. Работы затронут 49 тысяч жителей: заменят кровли, отремонтируют фасады и инженерные системы. Капремонт завершат к ноябрю.

До конца октября преобразятся сквер «Сказка» в Сходне и набережная Барашкинского пруда. В 2026 году обустроят 13 дворов, 14 детских и три воркаут-площадки. Из 65 запланированных народных троп 31 уже готова, остальные завершат в августе.