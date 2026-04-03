Губернатор Подмосковья провел встречу по благоустройству в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 30 марта принял участие в видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главными темами стали приведение территорий в нормативное состояние после зимы, уборка улиц и дворов, а также восстановление дорожного покрытия.

К работам привлекли 653 дворника и задействовали 67 единиц специализированной техники для промывки дорожного покрытия, механизированного подметания и вывоза остатков реагентов. В первом субботнике приняли участие более 1000 жителей округа.

«Приведение территорий в порядок после зимнего периода требует слаженной работы всех служб, контроля за качеством уборки и техники. На особом контроле — чистота дворов, общественных пространств и мест массового пребывания людей, своевременный вывоз остатков противогололедных материалов и подготовка территорий к весенне-летнему периоду. Все работы ведутся с целью обеспечения безопасности и комфорта жителей», — сказал Станислав Каторов.

Параллельно ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. С начала года устранили более 2000 ям, включая свыше 300 повреждений на Островском шоссе в Мисайлово. Работы продолжаются для обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей округа.