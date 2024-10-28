«Неравнодушные и светлые». Губернатор Подмосковья поблагодарил активистов накануне Дня волонтера

Свыше 50 тысяч волонтеров работают в Подмосковье, они оказывают поддержку жителям в самых разных направлениях. Это неравнодушные и светлые люди, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев , добавив, что завтра — День волонтера Московской области.

«Ребята занимаются добрыми делами, работают в Подмосковье. И все знают, что в разных обстоятельствах опора на таких активных, неравнодушных, очень светлых ребят очень важна», — отметил губернатор на заседании правительства.

Он поблагодарил каждого, кто вовлечен в эту работу. Вместе с тем Андрей Воробьев обратил внимание глав городских округов на то, что необходимо взаимодействие с волонтерами.

«Очень важно замечать ребят, всегда поддерживать их, потому что работают они бескорыстно и работают за признание», — сказал он.