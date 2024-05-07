«Старт для новых изменений». Губернатор Подмосковья — об инаугурации президента России | 360°

Важное 07 мая 2024, 13:51 «Старт для новых изменений». Губернатор Подмосковья — об инаугурации президента России Воробьев: инаугурация президента — новый старт перемен на благо Автор фото: Константин Семенец

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Инаугурация президента на новый срок — еще один старт для изменений во благо страны и ее граждан, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Федеральная поддержка, добавил он, позволяет региону обеспечивать перемены по ключевым направлениям.

«Перед нами стоит много важных задач. Мы — команда, которая должна давать результат и оправдывать оказанное нам доверие. Вместе мы продолжим улучшать жизнь в стране и Подмосковье, создавать комфортную и безопасную среду, развивать экономику, социальную сферу, образование, здравоохранение, поддерживать участников СВО и их семьи», — сказал Андрей Воробьев.

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По президентским проектам в Подмосковье строят масштабный Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. В 2024 году он возвысится в Красногорске и сможет принимать пациентов со всей России.

Московская область — один из опорных регионов страны. Мы гордимся нашими достижениями и продолжим работать на результат. Андрей Воробьев

Вместе с тем президентские программы помогают обустраивать современные парки, скверы, школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные центры.

«И внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь. Все это стало возможным при поддержке президента. Уверен, эта поддержка и наша работа позволят обеспечить перемены в Подмосковье, которых ждут наши жители», — заключил глава Подмосковья.

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