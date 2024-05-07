Важное 07 мая 2024, 12:14 «Магистральные, серьезные проекты». Андрей Воробьев — о президентских программах в Подмосковье Андрей Воробьев: Подмосковье получает важную федеральную поддержку

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Сегодня Владимир Путин вступил в должность избранного главы государства. На церемонии инаугурации в Кремле собрались свыше 2,5 тысячи человек, включая депутатов, сенаторов, руководство администрации президента и другие высокопоставленные лица. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о значении реализуемых в регионе президентских проектов.

«У нас магистральные, серьезные президентские проекты. По здравоохранению мы клиники строим — ультрасовременные клиники и для взрослых, и для малышей, и детскую в Красногорске. У нас очень активная модернизация ЖКХ — запрос очень высокий на нее», — сказал глава Подмосковья.

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По словам губернатора, главная задача — реализовать проекты вовремя, качественно и, самое главное, так, чтобы они были прочувствованы каждым человеком.

«По каждой такой программе есть федеральное участие. Есть ориентиры, по которым мы двигаемся», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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