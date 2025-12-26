Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил паспорта школьницам из Лобни

В торжественной обстановке губернатор Московской области Андрей Воробьев 25 декабря вручил паспорта гражданина Российской Федерации представителям молодежи Подмосковья, добившимся значительных успехов в учебе и творчестве. Высокой чести были удостоены ученицы Лобненского лицея Екатерина Ли и Дарья Астафьева, а также ученица второй школы Варвара Лесницкая.

Дарья Астафьева — призер региональных олимпиад по астрономии, лауреат федеральных конкурсов «Хрустальный дельфин» и «Белые ночи», а также международного конкурса «Алегрия».

Екатерина Ли показала отличные результаты на муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников, став призером сразу в шести дисциплинах: географии, истории, русскому и испанскому языкам, экологии и экономике.

Варвара Лесницкая отмечена как лауреат Всероссийского конкурса рисунка «Живое слово» и дипломант Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Обращаясь к школьникам, Андрей Воробьев призвал их верить в свои силы, неуклонно следовать к намеченным целям и смело осваивать новые горизонты. Губернатор выразил уверенность, что впереди ребят ждет множество удивительных открытий и ярких свершений.

«От всего сердца поздравляю девушек с получением основного документа гражданина нашей великой страны», — поздравила в своем Telegram-канале школьниц глава города Анна Кротова.