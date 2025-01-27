Губернатор поблагодарил Волошина за добросовестную работу на посту главы Химок

Дмитрий Волошин , который с 2016 года возглавлял Химки, переходит на другую работу, а его должность займет Елена Землякова. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил бывшего руководителя за добросовестную работу на посту.

Елена Землякова давно работает в команде Подмосковья, имеет большой опыт муниципальной службы на различных должностях в Дзержинском и Пушкинском округах.

«Дмитрий Волошин переходит на другую ответственную работу. Дмитрий Владимирович, хочу вас поблагодарить. Он добросовестно и результативно работал. Последние три года очень заметно — это модернизация теплоснабжения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он объяснил, что несколько лет назад Химкам досталось предприятие, которое было в состоянии банкротства. Впоследствии заключили концессию, которая предполагает очень заметный объем работ, связанный, прежде всего, с теплосетями. Эту работу продолжат при новом руководителе.

«Обязанности главы Химок теперь исполняет Елена Землякова. Вас мы все хорошо знаем. Я вас знал больше как финансиста, но оказалось — и я это очень ценю, — что вы прошли большую муниципальную работу и в Пушкино, и в Дзержинском», — сказал губернатор.

Он призвал держать темп и своевременно обеспечивать все, что ждут жители.