Дмитрий Волошин покинул пост главы Химок

«Хочется сказать в первую очередь слова благодарности. Со многими из вас мы 10 лет проработали вместе. Максимально все отдавались своему делу», — сказал Волошин на совете депутатов, озвучивая свое решение.

Временно исполняющей обязанности главы Химок назначили Елену Землякову. Ранее она работала первым заместителем министра в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Работу в администрации Химок Волошин начал в 2014 году. Пост главы городского округа он занимал с 2016 по 2020 год, а в 2021-м депутаты переизбрали его на второй срок.

По итогам его работы в 2020 году Химки заняли первую строчку в региональном «Рейтинге-45» по эффективности муниципальных администраций Московской области. В 2024 году Химки стали лидером Подмосковья по ликвидации самостроев и недостроев.