Губернатор Московской области утвердил правила размещения грузовых контейнеров

На протяжении года в Московской области ведется работа по упорядочению размещения грузовых контейнеров. 2 июля 2025 года губернатор Андрей Воробьев подписал постановление №224-ПГ, которое утвердило единые правила для размещения таких контейнеров на территории региона.

Документ направлен на устранение нарушений земельного законодательства, когда контейнеры складировались на участках с несоответствующим видом разрешенного использования. Правила устанавливают строгие требования к размещению и хранению контейнеров, а также к оказанию логистических услуг. Это гарантирует, что деятельность будет соответствовать целевому назначению земли.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров подчеркнул, что в ходе проверок нарушения были выявлены на 136 из 324 проверенных объектов. Положительные результаты достигнуты в 26 городских округах: контейнеры убраны или переоборудованы на 83 объектах, а еще на 23 участках собственники привели вид разрешенного использования земли в соответствие с фактической деятельностью.

Для легальной работы площадки для хранения контейнеров должны соответствовать строгим требованиям стандарта. Ключевые критерии включают:

- регистрацию всех контейнерных площадок и уплату налогов; - наличие зарегистрированного права собственности на земельный участок или договора аренды сроком не менее 25 лет с правильным целевым назначением; - логистическую доступность: площадка должна примыкать к железнодорожной станции либо иметь технические условия для подъезда или съезда к федеральным автомобильным трассам; - наличие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО); - материально-техническое обеспечение: наличие собственной техники, надежное ограждение по периметру, организация круглосуточной охраны, система ливневой канализации, подключение к системе фото- и видеофиксации «Безопасный регион», оснащение инспекционно-досмотровым оборудованием, специальное твердое покрытие площадки, системы пожарной сигнализации и полноценного освещения.