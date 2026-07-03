Губернатор Магаданской области встретился со школьниками в гимназии Одинцова

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил Гимназию имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе. Там он обсудил с педагогами участие школьников из Магаданской области в летних образовательных программах.

В этом году в интенсивах, которые проводит гимназия, участвуют пятьдесят детей из Магаданской области. Во время визита губернатор познакомился с занятиями математического интенсива «ПРИмер», посетил художественный мастер-класс и театральную студию.

На занятиях математического интенсива дети развивают логическое мышление, учатся выстраивать причинно-следственные связи и находить решения в нестандартных ситуациях. Летние занятия помогают школьникам сохранить и укрепить навыки, полученные в течение учебного года. Творческие активности, такие как мастер-классы и театральная студия, раскрывают воображение детей, дают возможность для самовыражения и развивают мелкую моторику.

Сергей Носов пообщался с педагогами и участниками программ. Он отметил высокий уровень организации мероприятий и значимость таких инициатив для развития детей.