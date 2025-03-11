Губернатор и глава Ленинского округа навестили пострадавшую от атаки БПЛА семью

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым навестил семью Мухаевых, пострадавшую в результате утренней атаки украинских беспилотников на регион. В своем Telegram-канале он сообщил, какую помощь местные власти окажут пострадавшим жителям.

«К несчастью, не обошлось без раненых. Совместно с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым навестили семью Мухаевых: мать, двое детей и бабушка», — уточнил чиновник.

Каторов добавил, что врачи продолжают наблюдать за самочувствием пострадавших людей, из здоровью ничего не угрожает. Кроме того, их обеспечили всем необходимым для жизни, а также осмотрели квартиру, в которой им установят новые окна.

По словам главы округа, правительство Подмосковья и Фонд капремонта уже задокументировали ущерб, нанесенный квартирам во время атаки дронов ВСУ. Необходимую работу провели со всеми пострадавшими жителями.

Каторов добавил, что напротив дома № 5К1 Западного квартала развернули оперштаб, где уже работают сотрудники администрации, представители управляющей компании и добровольцы.

Жители, которым необходима поддержка, могут получить там теплые одеяла, продуктовые наборы, горячие напитки и закуски, а также помощь в решении других возникающих проблем.

Утром 11 марта Московская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Зафиксировали 91 БПЛА, большинство которых были сбиты средствами ПВО. Боевики ВСУ применили дроны типов PD-2, «Лютый» и «Рубака».