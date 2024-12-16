Губернатор Андрей Воробьев выступит с отчетом об итогах года 23 декабря

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступит с годовым отчетом перед депутатами и жителями 23 декабря. Он расскажет об итогах работы за 12 месяцев, а также о 20 национальных приоритетах на ближайшее время.

«Работа эта важная, касается всего того, что волнует человека. В следующий понедельник мы соберемся, чтобы подвести итоги, я выступлю с отчетом и задачами на ближайший период», — отметил Воробьев.

Напомним, в апреле губернатор попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания. Он предложил ответить на два вопроса: «Какие изменения в вашем городе вы уже заметили?» и «Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?»