Губернатор Андрей Воробьев выступит с отчетом об итогах года 23 декабря

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступит с годовым отчетом перед депутатами и жителями 23 декабря. Он расскажет об итогах работы за 12 месяцев, а также о 20 национальных приоритетах на ближайшее время.
«Работа эта важная, касается всего того, что волнует человека. В следующий понедельник мы соберемся, чтобы подвести итоги, я выступлю с отчетом и задачами на ближайший период», — отметил Воробьев.
Напомним, в апреле губернатор попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания. Он предложил ответить на два вопроса: «Какие изменения в вашем городе вы уже заметили?» и «Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?»
ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов
Опубликованы первые фото будущего iPhone 17 Pro с горизонтальными камерами
Ледовое шоу Ильи Авербуха в Лобне собрало более 3000 зрителей
Просто здравствуй, просто как дела. Готов ли золотой состав «Непары» выступить вместе
Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и начали прорываться на борт
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте