Грузовики стали причиной образования пробок в деревне Шолохово под Мытищами

Сотрудники администрации Мытищ снова встретились с руководством Первой экспедиционной компании. Пришли на встречу местные жители и представители дорожной службы.

Обсудили частое появление пробок в деревне Шолохово из-за наплыва грузовиков. Основная причина — склад был очень загружен перед началом сезона, который у многих магазинов и производителей длится с марта по июль. Также были проблемы с международной доставкой.

Администрация Мытищ и руководство Первой экспедиционной компанией придумали несколько способов, чтобы решить эту проблему. Например, теперь грузовики должны приезжать на склад в определенное время. Это помогает распределить машины так, чтобы не было заторов.

Нашли также место в 20 километрах от склада, где грузовики могут подождать своей очереди, не мешая движению у склада. После встречи решили поставить вдоль дороги в лесу специальные столбики, чтобы грузовики не останавливались там.