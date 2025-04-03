Группы для подготовки к олимпиадам откроют в школах Подольска в июне

В июне в школах городского округа Подольск начнут работать группы для подготовки детей по направлениям Всероссийской олимпиады школьников. А с сентября там откроют математические классы.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, все больше юных жителей округа участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников.

«Чтобы поддержать их стремление к знаниям, уже в июне в школах начнут работать специальные группы для подготовки по олимпиадным направлениям. Также с нового учебного года во всех образовательных учреждениях откроем математические классы», — добавил руководитель муниципалитета.

Помимо этого, администрация округа разработает дополнительные меры стимулирования для призеров и победителей олимпиад.

«Подольские школьники успешно проявляют себя на областных конкурсах и в военно-патриотических соревнованиях. Гордимся учениками и их достижениями. Продолжим поддерживать ребят во всех инициативах и начинаниях», — сказал Григорий Артамонов.

Отметим, что в Подольске проводят и большую воспитательную работу. В школах открыты 32 музея, посвященных истории России, и 11 парт героев в честь защитников Родины. Также в Подольске проходят патриотические акции: «Письмо солдату», «Zащитникам Отечества», «Доброе дело», «Подольск помогает». Почти пять тысяч детей состоят в юнармейских отрядах, свыше 10 тысяч школьников стали участниками «Движения первых», а проект «Орлята России» насчитывает 19 тысяч ребят.