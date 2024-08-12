Группу МЧС по разминированию отправили из Ногинска в Донецк и Луганск

Пиротехники Ногинского спасательного центра МЧС отправились в Луганскую и Донецкую народные республики для разминирования территорий. Торжественная отправка отряда прошла 8 августа в Ногинском спасательном центре МЧС России.

Группа из 10 пиротехников сменит на посту своих коллег. Спасатели приступят к работам по разминированию с 15 августа. В зоне внимания специалистов объекты энергоснабжения, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали, жилые микрорайоны.

«Сегодня мы в очередной раз отправляем наших ребят для выполнения боевых задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Группа продолжит работу по очищению новых территорий, чтобы в дальнейшем наши промышленность, сельское хозяйство смогли восстановить свою работу и развивать новые регионы, а население вернулось к мирной жизни», — сказал начальник Ногинского спасательного центра МЧС России, генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Помимо ручного обезвреживания боеприпасов при разминировании используются робототехнические комплексы, способные уничтожать не только противопехотные, но и противотанковые мины.

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