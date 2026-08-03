Группа компаний «МЕТИЗ» представила новый электронный коленный модуль для протезов

Подмосковная группа компаний «МЕТИЗ», специализирующаяся на производстве комплектующих для протезирования, представила свое новое изделие — электронный коленный модуль с интеллектуальным управлением. Это отечественная разработка для людей после ампутации бедра, которая призвана сделать использование протеза более безопасным и комфортным.

Новый коленный модуль автоматически подстраивается под движения пользователя. Встроенные датчики анализируют нагрузку и характер движения, а система управления регулирует работу гидравлического механизма. Это позволяет уверенно передвигаться по разным типам поверхностей, спускаться по лестницам, пользоваться пандусами, садиться в автомобиль и выполнять другие повседневные действия.

Модуль рассчитан на пользователей весом до 125 кг, обеспечивает угол сгибания до 135 градусов и способен работать без подзарядки продолжительное время. Устройство имеет степень защиты IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду.

Настройка изделия выполняется через мобильное приложение, где предусмотрены два режима работы — для протезиста и для пользователя. Специалист может адаптировать параметры работы модуля под особенности походки, уровень активности и повседневные задачи конкретного пользователя.

«В протезировании важно не только создать технически сложное изделие, но и сделать так, чтобы человек мог доверять ему в обычной жизни», — отметил учредитель группы компаний «МЕТИЗ» Николай Ермалюк.

Разработка велась несколько лет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Перед началом первых установок электронный коленный модуль прошел внутренние испытания. На текущий момент пользователи уже используют его в работе, а компания собирает обратную связь для совершенствования алгоритмов управления и подготовки следующих версий изделия.